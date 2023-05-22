Шольц: Украина не станет членом НАТО в обозримом будущем
Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Украина не станет членом НАТО в ближайшем будущем. Об этом он заявил в разговоре с телеканалом Welt.
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Он напомнил о прошедшем в Бухаресте саммите НАТО в 2008 году, где была «сформулирована долгосрочная перспектива», и на сегодняшний день Украина не в состоянии выполнить тех критериев, которые требует альянс для полноценного членства, добавил Шольц.
Ранее председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что у главкома ВСУ Валерия Залужного большие проблемы со здоровьем.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru