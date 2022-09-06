Премьер Украины оценил ущерб от военных действий в стране в $326 млрд

Киевское руководство оценивает ущерб, нанесенный Украине военными действиями, в $326 млрд. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в ходе заседания Совета ассоциации Евросоюза и Украины в Брюсселе.

Украина оценила ущерб от спецоперации в 750 млрд долларов

По словам премьера, эту сумму Киев верифицировал совместно с экспертами Всемирного банка. При этом $105 млрд необходимо на восстановление разрушенных объектов, отмечает «Свободная пресса».

Ранее Киевская школа экономики оценила экономический ущерб от спецоперации РФ на Украине в $108 млрд; при этом на восстановление страны, по данным аналитиков, необходимо $750 млрд, пишет Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраина
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