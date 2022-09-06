Премьер Украины оценил ущерб от военных действий в стране в $326 млрд

По словам премьера, эту сумму Киев верифицировал совместно с экспертами Всемирного банка. При этом $105 млрд необходимо на восстановление разрушенных объектов, отмечает «Свободная пресса».

Ранее Киевская школа экономики оценила экономический ущерб от спецоперации РФ на Украине в $108 млрд; при этом на восстановление страны, по данным аналитиков, необходимо $750 млрд, пишет Газета.ру.

