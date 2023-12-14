В Словакии заявили, что вылеты украинских F-16 с баз НАТО являются красной линией для России
Вылеты украинских F-16 с авиабаз стран Североатлантического альянса станут красной линией для России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление вице-спикер парламента Словакии Любоша Благу.
По его словам, это приведет к открытому столкновению. Политик отметил, что российский посол в Словакии Игорь Братчиков сообщил ему, что некоторые страны Запада собираются предоставить Киеву свои аэродромы для истребителей F-16, которые присоединялись бы к боям с территории этих государств.
«Эскалация могла бы привести к третьей мировой войне», — подчеркнул Блага.
Ранее в МИД РФ заявили, что взлет F-16 ВСУ с баз НАТО приравняют к участию в конфликте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Словакии заявили, что вылеты украинских F-16 с баз НАТО являются красной линией для России
- Кеннеди-младший: Байден блокировал мирные соглашения по Украине
- Илон Маск: Путин - «неплохой мужик»
- СМИ: на Западе считают переговоры единственным способом достичь мира на Украине
- Песков: США сменили риторику по украинскому вопросу
- Подростки стали фигурантами уголовного дела за издевательства над старушкой
- Песков перечислил главные вопросы прямой линии с Путиным
- 28 эвакуированных из сектора Газа россиян пересекли КПП «Рафах»
- Песков: РФ поддержит участие Аргентины в БРИКС
- Песков: Путин часто жертвует сном ради работы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru