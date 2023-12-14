В Словакии заявили, что вылеты украинских F-16 с баз НАТО являются красной линией для России

Вылеты украинских F-16 с авиабаз стран Североатлантического альянса станут красной линией для России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление вице-спикер парламента Словакии Любоша Благу.

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По его словам, это приведет к открытому столкновению. Политик отметил, что российский посол в Словакии Игорь Братчиков сообщил ему, что некоторые страны Запада собираются предоставить Киеву свои аэродромы для истребителей F-16, которые присоединялись бы к боям с территории этих государств.

«Эскалация могла бы привести к третьей мировой войне», — подчеркнул Блага.

Ранее в МИД РФ заявили, что взлет F-16 ВСУ с баз НАТО приравняют к участию в конфликте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
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