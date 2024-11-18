Премьер Словакии: Разрешение на удары вглубь России сорвет переговоры о мире

Возможное разрешение США на дальнобойные удары вглубь России является «беспрецедентной эскалацией напряжения». Как сообщает РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

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По его мнение, подобное решение президента США Джо Байдена может «полностью сорвать или отдалить мирные переговоры» по Украине.

«Как премьер-министр Словакии выражаю резкое несогласие... Словакия не поддержит подобное решение ни на каком уровне», - заключил Фицо.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что разрешение на удары вглубь территории России лишь усугубит судьбу Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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