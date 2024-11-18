Германия не будет поставлять Украине ракеты Taurus, несмотря на позицию США

Германия не будет поставлять Украине ракеты Taurus, несмотря на позицию США. Об этом заявил на брифинге журналистам представитель кабмина Германии Вольфганг Бюхнер.

«Узнаем в апреле»: В Германии не ждут поставок Taurus Киеву при Шольце

В кабмине отметили, что Вашингтон проинформировал их своем разрешении на удары вглубь России. Однако это никак не изменит позицию канцлера Германии Олафа Шольца не поставлять Киеву дальнобойное оружие

В сентябре сообщалось, что Германия не станет поставлять Украине ракеты, «способные долететь до Москвы», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ABACA / ТАСС
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