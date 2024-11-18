Германия не будет поставлять Украине ракеты Taurus, несмотря на позицию США
18 ноября 202417:27
Германия не будет поставлять Украине ракеты Taurus, несмотря на позицию США. Об этом заявил на брифинге журналистам представитель кабмина Германии Вольфганг Бюхнер.
В кабмине отметили, что Вашингтон проинформировал их своем разрешении на удары вглубь России. Однако это никак не изменит позицию канцлера Германии Олафа Шольца не поставлять Киеву дальнобойное оружие
В сентябре сообщалось, что Германия не станет поставлять Украине ракеты, «способные долететь до Москвы», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru