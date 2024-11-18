Германия не будет поставлять Украине ракеты Taurus, несмотря на позицию США

В кабмине отметили, что Вашингтон проинформировал их своем разрешении на удары вглубь России. Однако это никак не изменит позицию канцлера Германии Олафа Шольца не поставлять Киеву дальнобойное оружие

В сентябре сообщалось, что Германия не станет поставлять Украине ракеты, «способные долететь до Москвы», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

