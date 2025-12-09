Фицо связал поддержку решений по Украине с продвижением мирного плана

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что на предстоящем саммите Европейского союза не намерен одобрять инициативы, которые, по его мнению, могут способствовать продолжению вооруженного конфликта на Украине. Обращение политика во вторник было опубликовано на его официальной странице в соцсетях.

По словам Фицо, он проводит консультации с лидерами нескольких стран ЕС в преддверии заседания, назначенного на 18-19 декабря, где будет обсуждаться, в частности, финансирование Украины на 2026-2027 годы. Еврокомиссия ранее сообщила, что соответствующее решение должно быть принято именно на этом саммите.