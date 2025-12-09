Фицо связал поддержку решений по Украине с продвижением мирного плана
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что на предстоящем саммите Европейского союза не намерен одобрять инициативы, которые, по его мнению, могут способствовать продолжению вооруженного конфликта на Украине. Обращение политика во вторник было опубликовано на его официальной странице в соцсетях.
По словам Фицо, он проводит консультации с лидерами нескольких стран ЕС в преддверии заседания, назначенного на 18-19 декабря, где будет обсуждаться, в частности, финансирование Украины на 2026-2027 годы. Еврокомиссия ранее сообщила, что соответствующее решение должно быть принято именно на этом саммите.
Словацкий премьер неоднократно критиковал планы Запада по использованию замороженных российских активов для военных нужд Украины. В начале декабря он назвал подобные предложения нелегальной конфискацией, способной вызвать серьёзные ответные шаги со стороны Москвы, и подчеркнул, что в приоритете должен быть мирный план урегулирования.
Фицо также заявлял, что допускает возможность использования российских активов не для финансирования боевых действий, а для восстановления Украины — но только в случае договорённостей между США, Россией и Киевом. Российские власти, в свою очередь, регулярно называют блокировку своих активов в Европе воровством и предупреждают о возможных зеркальных мерах, передает «Радиоточка НСН».
