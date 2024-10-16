Премьер Словакии Фицо заявил о скором завершении конфликта на Украине
Глава правительства Словакии Роберт Фицо сделал предположение о скором завершении конфликта на Украине, сообщает РИА Новости.
На встрече с депутатами словацкого парламента он рассказал, что ожидает подвижек в этом вопросе на ближайшем саммите Евросоюза в Брюсселе. Он подчеркнул, что там будет обсуждаться, в том числе, и возможность приглашения Украины в НАТО, что потребует от Киева существенных уступок.
«Такое приглашение не может быть бесплатным», - добавил премьер-министр Словакии.
Ранее Жозеп Боррель допустил конец конфликта на Украине через 15 дней без поддержки Запада, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru