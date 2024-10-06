СМИ: США послали Зеленского с его «планом победы» подальше
Американские власти отправили президента Украины Владимира Зеленского «куда подальше» с его «планом победы», сообщает The Times.
По данным издания, Вашингтон отделался лишь выделением пары миллиардов долларов. Кроме того, украинский лидер не получил разрешение на нанесение ударов дальнобойным оружием по российской территории, не говоря уже о каких-либо гарантиях предоставления помощи в будущем и вступления в НАТО, которых он так хотел.
Отмечается, что даже те европейские чиновники, которые ранее критиковали правительства своих стран за нерешительность в вопросе оказания помощи Украине, в настоящее время меняют свою позицию.
Ранее стало известно, что союзники требуют от Зеленского завершения конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru