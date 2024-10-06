По данным издания, Вашингтон отделался лишь выделением пары миллиардов долларов. Кроме того, украинский лидер не получил разрешение на нанесение ударов дальнобойным оружием по российской территории, не говоря уже о каких-либо гарантиях предоставления помощи в будущем и вступления в НАТО, которых он так хотел.

Отмечается, что даже те европейские чиновники, которые ранее критиковали правительства своих стран за нерешительность в вопросе оказания помощи Украине, в настоящее время меняют свою позицию.

Ранее стало известно, что союзники требуют от Зеленского завершения конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

