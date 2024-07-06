Премьер Словакии Фицо появился на публике впервые после покушения

Глава правительства выступил с речью по случаю государственного праздника — Дня святых Кирилла и Мефодия. Мероприятие проходит в Братиславе.

«Мы должны вместе поставить огромный заслон перед абсурдными прогрессивистскими и либеральными идеологиями, которые распространяются как рак», — заявил Фицо в ходе выступления.

В мае в городе Гандлова вооруженный 71-летний писатель Юрай Цинтула несколько раз выстрелил в Роберта Фицо, премьер-министра госпитализировали с огнестрельными ранениями. Нападавший был задержан, его обвинили в попытке преднамеренного убийства. Позже дело о покушении переквалифицировали в теракт.

