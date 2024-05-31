Премьера Словакии Фицо перевели на домашнее лечение после покушения

Премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который был госпитализирован после покушения, перевезли домой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на больницу города Банска-Бистрица.

СМИ: стрелявшего в премьера Фицо перевели в психиатрическое отделение

«Господин премьер уже на домашнем лечении», — говорится в сообщении медучреждения.

Покушение на Фицо произошло в городе Гандлова 15 мая, напоминает Ura.ru. Вооруженный мужчина несколько раз выстрелил в премьера, политик был госпитализирован с огнестрельными ранениями. Стрелявшим оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула, злоумышленника задержали, ему предъявили обвинение в попытке преднамеренного убийства.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: dpa / ТАСС
ТЕГИ:Премьер-министрПокушениеСловакия

Горячие новости

Все новости

партнеры