Премьера Словакии Фицо перевели на домашнее лечение после покушения
Премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который был госпитализирован после покушения, перевезли домой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на больницу города Банска-Бистрица.
«Господин премьер уже на домашнем лечении», — говорится в сообщении медучреждения.
Покушение на Фицо произошло в городе Гандлова 15 мая, напоминает Ura.ru. Вооруженный мужчина несколько раз выстрелил в премьера, политик был госпитализирован с огнестрельными ранениями. Стрелявшим оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула, злоумышленника задержали, ему предъявили обвинение в попытке преднамеренного убийства.
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