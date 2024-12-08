Премьер Сирии: Вопрос военного присутствия РФ решат новые власти
Вопрос военного присутствия России в Сирии будет решаться новыми властями. Об этом сообщил канал «Al-Arabiya» со ссылкой на премьер-министра республики Мухаммеда Гази аль-Джаляли.
По его словам, в Минобороны Сирии сейчас происходит «непонятная» ситуация.
До этого Гази аль-Джаляли говорил, что правительство Сирии ведет переговоры с лидерами боевиков в стране.
8 декабря российский военкор Юрий Котенок сообщил, что террористы захватили столицу республики Дамаск. Согласно его информации, сирийская армия не сопротивлялась. При этом президент страны Башар Асад покинул город.
Ранее премьер-министр Сирии рассказал, что до сих пор находится в Дамаске и готов сотрудничать с любой властью, которую выберут сирийцы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru