Премьер Сирии: Вопрос военного присутствия РФ решат новые власти

Вопрос военного присутствия России в Сирии будет решаться новыми властями. Об этом сообщил канал «Al-Arabiya» со ссылкой на премьер-министра республики Мухаммеда Гази аль-Джаляли.

По его словам, в Минобороны Сирии сейчас происходит «непонятная» ситуация.