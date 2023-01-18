Премьер Польши заявил об усталости Запада от ситуации вокруг Украины

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью Польскому телевидению заявил, что среди западных стран чувствуется усталость от ситуации вокруг Украины.

Экс-главком НАТО потребовал многократного усиления Украины

На полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе он отметил, что несколько месяцев назад здесь дискутировали «на другом эмоциональном уровне и на ином уровне вовлеченности».

«Я хочу предостеречь мировых лидеров от таких настроений, что Россия терпелива... а Запад немного устал», - заключил он.

Ранее Моравецкий заявил, что намерен убедить немецких политиков в необходимости передать Украине танки, сообщает RT.

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ТЕГИ:ПольшаСпецоперацияЗападУкраинаВсемирный Экономический Форум В Давосе
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