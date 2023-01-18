Экс-главком НАТО потребовал многократного усиления Украины

По его словам, Украина должна вытеснить Россию. Кларк отметил, что российский лидер Владимир Путин вовлекает в спецоперацию все больше сил и готовит новое наступление. Он подчеркнул, что Киеву необходимо не десять британских танков, а 300, а то и 500, и призвал серьезно отнестись к этому вопросу.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен предоставить Украине «любое оружие», заподозрив, что глава ЕК может подразумевать и передачу ядерного вооружения. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

