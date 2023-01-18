Экс-главком НАТО потребовал многократного усиления Украины

Западным странам и их союзникам следует многократно укрепить Украину и значительно увеличить объем поставки вооружений. Об этом заявил бывший главком объединенных вооруженных сил Североатлантического альянса в Европе генерал Уэсли Кларк телеканалу CNN.

Захарова ответила на призыв фон дер Ляйен предоставить Украине любое оружие

По его словам, Украина должна вытеснить Россию. Кларк отметил, что российский лидер Владимир Путин вовлекает в спецоперацию все больше сил и готовит новое наступление. Он подчеркнул, что Киеву необходимо не десять британских танков, а 300, а то и 500, и призвал серьезно отнестись к этому вопросу.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен предоставить Украине «любое оружие», заподозрив, что глава ЕК может подразумевать и передачу ядерного вооружения. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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