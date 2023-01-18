Экс-главком НАТО потребовал многократного усиления Украины
Западным странам и их союзникам следует многократно укрепить Украину и значительно увеличить объем поставки вооружений. Об этом заявил бывший главком объединенных вооруженных сил Североатлантического альянса в Европе генерал Уэсли Кларк телеканалу CNN.
По его словам, Украина должна вытеснить Россию. Кларк отметил, что российский лидер Владимир Путин вовлекает в спецоперацию все больше сил и готовит новое наступление. Он подчеркнул, что Киеву необходимо не десять британских танков, а 300, а то и 500, и призвал серьезно отнестись к этому вопросу.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен предоставить Украине «любое оружие», заподозрив, что глава ЕК может подразумевать и передачу ядерного вооружения. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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