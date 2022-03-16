Путин сравнил русофобию на Западе с еврейскими погромами

Травля россиян, проживающих на Западе, напоминает еврейские погромы. Об этом в ходе совещания по мерам социально-экономической поддержки регионов России заявил президент страны Владимир Путин.

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Он отметил, что выходцам из России там отказывают в медицинской помощи. Путин считает, что в сложившейся ситуации Запад «сорвал все маски приличия».

Ранее официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что в США готовы рассмотреть возможность прямых контактов с Москвой, если это поможет остановить эскалацию ситуации вокруг Украины, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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