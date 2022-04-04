Макрон допустил введение новых антироссийских санкций
Франция обсудит с партнерами по Евросоюзу введение новых санкций в отношении России из-за ситуации в украинском городе Буча. Об этом заявил президент республики Эммануэль Макрон.
«То, что произошло в Буче, обязывает ввести новую серию санкций. Мы планируем координировать усилия с нашими европейскими партнерами, в частности с Германией», — отметил Макрон в эфире радиостанции France Inter.
По словам французского президента, новые антироссийские санкции обсудят в ближайшие дни, пишет РИА ФАН. Макрон считает, что ЕС мог бы продвинуться в обсуждении вопроса об ограничении поставок российских нефти и угля.
Ранее Киев обвинил Россию в убийстве мирных жителей в Буче (Киевская область). Минобороны РФ опровергло обвинения, подчеркнув, что российские военные покинули город 30 марта, а «доказательства» якобы совершенных ими преступлений появились несколько дней спустя по прибытии в Бучу сотрудников Службы безопасности Украины. В связи с провокацией Россия потребовала 4 апреля созвать заседание Совета Безопасности ООН, отмечает «Свободная пресса».
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