Премьер Польши призвал ЕС быстро дать Украине статус кандидата в союз

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал ЕС в ближайшее время выдать Украине статус кандидата на вступление в союз. Об этом сообщает ТАСС.



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ФОТО: skole-today.com
ТЕГИ:УкраинаПольша
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