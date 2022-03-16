Премьер Польши призвал ЕС быстро дать Украине статус кандидата в союз
16 марта 202200:59
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал ЕС в ближайшее время выдать Украине статус кандидата на вступление в союз. Об этом сообщает ТАСС.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru