Премьер Польши: Киеву нельзя недооценивать силы РФ
Премьер Польши Матеуш Моравецкий, комментируя информацию о планах Киева начать наступление, заявил, что ситуация «будет очень тяжелой». Слова премьера приводит издание Wall Street Journal.
Моравецкий отметил, что киевские власти не должны недооценивать большой потенциал и «грубую силу» России.
Ранее чешский президент Петр Павел заявил, что у Украины будет только одна попытка начать крупное контрнаступление в этом году. На этом фоне экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с НСН отмечал, что Украина может предпринять попытки атаковать российские приграничные территории накануне масштабного контрнаступления.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru