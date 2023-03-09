Премьер Молдавии: Приднестровью не грозит эскалация
У властей Молдавии нет подтверждения информации о готовящемся теракте в Приднестровье, в регионе отсутствует угроза эскалации. Такое заявление сделал премьер Молдавии Дорин Речан, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что Молдавия находится в «стабильной ситуации». По словам Речана, перед правительством стоит задача обеспечить стабильность, которая существует.
Ранее министерство госбезопасности Приднестровья заявило, что предотвратило теракт, который якобы готовился по указанию СБУ. В министерстве также утверждают, что причастные к подготовке взрыва задержаны, сообщает НСН.
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