Премьер Молдавии: Приднестровью не грозит эскалация

У властей Молдавии нет подтверждения информации о готовящемся теракте в Приднестровье, в регионе отсутствует угроза эскалации. Такое заявление сделал премьер Молдавии Дорин Речан, слова которого приводит РИА Новости.

Молдавия рассчитывает на ОБСЕ в решении вопроса в Приднестровье

Он отметил, что Молдавия находится в «стабильной ситуации». По словам Речана, перед правительством стоит задача обеспечить стабильность, которая существует.

Ранее министерство госбезопасности Приднестровья заявило, что предотвратило теракт, который якобы готовился по указанию СБУ. В министерстве также утверждают, что причастные к подготовке взрыва задержаны, сообщает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:МолдавияПриднестровье
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры