Премьер Молдавии: Приднестровью не грозит эскалация

Он отметил, что Молдавия находится в «стабильной ситуации». По словам Речана, перед правительством стоит задача обеспечить стабильность, которая существует.

Ранее министерство госбезопасности Приднестровья заявило, что предотвратило теракт, который якобы готовился по указанию СБУ. В министерстве также утверждают, что причастные к подготовке взрыва задержаны, сообщает НСН.

