Премьер Молдавии обвинил Запад в блокировании денежных переводов из России

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан раскритиковал Запад за запрет на денежные переводы из России. Об этом он заявил в эфире телеканала «Эксклюзив ТВ».

Как отметил политик, решение об ограничении переводов было принято не молдавским правительством, а Западом, в том числе США. Из-за санкций западных стран пострадали несколько сотен тысяч работающих в России молдавских мигрантов.

«Правительство... ищет возможности, чтобы наши граждане, которые находятся в России, могли прислать деньги в Молдову. И наоборот, те кто живет в Молдове, могли переводить деньги в Россию», — указал Речан.

Между тем министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что республика может обратиться за помощью к Евросоюзу и США, если поставки газа из России в Приднестровье прекратятся из-за остановки транзита топлива через Украину.

