Премьер Литвы Палуцкас уведомил президента об уходе в отставку

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас сообщил президенту республики Гитанасу Науседе о своей отставке. Об этом глава государства сообщил журналистам.

«Палуцкас позвонил мне и уведомил об уходе в отставку», - подчеркнул Науседа.

Президент Литвы отметил, что приветствует решение премьера.

Ранее стало известно о скандалах, связанных с бизнесом политика. По данным СМИ, до работы на посту премьера Палуцкас в обход очереди получил кредит для фирмы, в которой был ведущим акционером. Кроме того, в 2012 году политик в качестве директора администрации столичного муниципалитета попал под суд за оказание содействия по коммунальному контракту. Палуцкаса приговорили к двум годам заключения условно и выплате 16,5 тысячи евро для возмещения ущерба в течение года, однако он сделал последние выплаты только в июле 2025-го. Также журналисты выяснили, что в прошлом премьер добился оформления участка на территории леса, принадлежащего государству, позже землю вернули республике, а строительство на ней остановили.

Ранее депутаты Верховной рады Украины освободили от должности премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, пишет RT.

