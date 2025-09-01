Премьер-министр Словакии Фицо подтвердил встречу с Зеленским

Он добавил, что эти переговоры пройдут пройду сразу после возвращения главы словацкого правительства из Китая. Фицо примет участие в праздничных мероприятиях в Пекине, посвященных 80-летию окончания Второй Мировой войны. В ходе этого визита анонсированы его переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и китайским лидером Си Цзиньпином.

Фицо отрицал любую возможность встречи с Зеленским еще в конце июня, так как подчеркивал, что украинец его ненавидит, поэтому такая встреча былы бы бессмысленной. Глава словацкого правительства также указывал, что вероятный визит президента страны Петера Пеллегрини говорил будет исключительно символичным.

Ранее стало изветсно, что в канцелярию кабмина Словакии доставили конверт с пулей для Роберта Фицо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

