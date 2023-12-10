Болгарию признали самой «несчастной» страной Евросоюза
Болгария стала самой «несчастной» страной из состава Европейского союза, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на данные исследования Евростата.
Как выяснилось, болгары оценивают уровень удовлетворения жизнью менее чем на шесть баллов по десятибалльной шкале.
Недовольны происходящим оказались и жители Германии, оценившие свою жизнь на 6,5 балла. Часть из них пожаловалась на апатию и тревогу.
Самыми счастливыми стали жители Австрии, Румынии, Польши и Финляндии.
Ранее стало известно, что самые счастливые люди живут в Москве, Петербурге и Сочи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru