Болгарию признали самой «несчастной» страной Евросоюза

Болгария стала самой «несчастной» страной из состава Европейского союза, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на данные исследования Евростата.

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Как выяснилось, болгары оценивают уровень удовлетворения жизнью менее чем на шесть баллов по десятибалльной шкале.

Недовольны происходящим оказались и жители Германии, оценившие свою жизнь на 6,5 балла. Часть из них пожаловалась на апатию и тревогу.

Самыми счастливыми стали жители Австрии, Румынии, Польши и Финляндии.

Ранее стало известно, что самые счастливые люди живут в Москве, Петербурге и Сочи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзБолгария

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