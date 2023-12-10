Болгарию признали самой «несчастной» страной Евросоюза

Как выяснилось, болгары оценивают уровень удовлетворения жизнью менее чем на шесть баллов по десятибалльной шкале.

Недовольны происходящим оказались и жители Германии, оценившие свою жизнь на 6,5 балла. Часть из них пожаловалась на апатию и тревогу.

Самыми счастливыми стали жители Австрии, Румынии, Польши и Финляндии.

Ранее стало известно, что самые счастливые люди живут в Москве, Петербурге и Сочи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

