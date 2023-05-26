Премьер-министр Кубы посетит Россию

Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус в июне приедет в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла РФ на Кубе Виктора Коронелли.

Авиакомпания «Россия» запустит рейсы на Кубу с 1 июля

Отмечается, что во время визита политик обсудит различные вопросы в области двустороннего сотрудничества между странами.

Ранее экс-посол России в Японии Александр Панов объяснил Telegram-канал «Радиоточка НСН», почему Япония не вступит в НАТО.

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Фото: facebook.com/LaHabana
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