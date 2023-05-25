Авиакомпания «Россия» запустит рейсы на Кубу с 1 июля

В сообщении говорится, что самолёты на Кубу начнут летать с 1 июля, в неделю будет выполняться два рейса - в четверг и субботу, а позже их количество увеличится до трёх.

«Рейс SU6927 Москва – Варадеро, вылет в 09:05, прилёт в 15:30. Рейс SU6928 Варадеро – Москва, вылет в 19:10, прилёт в 14:45», - отметили в компании.

Уточняется, что данные рейсы будет обслуживать авиакомпания «Россия», пассажиров будут перевозить широкофюзеляжные лайнеры Boeing 777.

Ранее гендиректор Space Travel Артур Мурадян заявил, что возобновление регулярных авиарейсов на Кубу создаст конкуренцию и, возможно, позволит снизить цены, сообщает RT.