Премьер-министр Канады обсудил с Шольцем поставки канадской нефти в Германию
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем вопросы возможных поставок канадской нефти в ФРГ.
Девятого марта Трюдо также переговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским о поставках канадского оружия на Украину. Кроме того, Трюдо пригласил Зеленского выступить в парламенте Канады.
Ранее Шольц заявил, что Германия временно сняла санкции с российских энергоносителей, так как сейчас невозможно по-другому обеспечить энергобезопасность Европы.
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