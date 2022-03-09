Премьер-министр Канады обсудил с Шольцем поставки канадской нефти в Германию

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем вопросы возможных поставок канадской нефти в ФРГ.

Байден обсудит ситуацию на Украине с Макроном, Шольцем и Джонсоном

Девятого марта Трюдо также переговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским о поставках канадского оружия на Украину. Кроме того, Трюдо пригласил Зеленского выступить в парламенте Канады.

Ранее Шольц заявил, что Германия временно сняла санкции с российских энергоносителей, так как сейчас невозможно по-другому обеспечить энергобезопасность Европы.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ГерманияКанада
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры