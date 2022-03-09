Премьер-министр Канады обсудил с Шольцем поставки канадской нефти в Германию

Девятого марта Трюдо также переговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским о поставках канадского оружия на Украину. Кроме того, Трюдо пригласил Зеленского выступить в парламенте Канады.

Ранее Шольц заявил, что Германия временно сняла санкции с российских энергоносителей, так как сейчас невозможно по-другому обеспечить энергобезопасность Европы.

