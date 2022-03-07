Байден обсудит ситуацию на Украине с Макроном, Щольцем и Джонсоном
Президент США Джо Байден осудит по видеосвязи ситуацию на Украине с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Переговоры запланированы на 18:30 по московскому времени (10:30 по времени восточного побережья США). Отмечается, что участники обсудят развитие событий «применительно к России и Украине». Детали видеоконференции пока не раскрываются.
На прошлой неделе Байден подписал меморандум о выделении Украине помощи на $600 млн. $350 млн из них будут направлены в оборонную сферу Украины.
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