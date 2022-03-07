Байден обсудит ситуацию на Украине с Макроном, Щольцем и Джонсоном

Переговоры запланированы на 18:30 по московскому времени (10:30 по времени восточного побережья США). Отмечается, что участники обсудят развитие событий «применительно к России и Украине». Детали видеоконференции пока не раскрываются.

На прошлой неделе Байден подписал меморандум о выделении Украине помощи на $600 млн. $350 млн из них будут направлены в оборонную сферу Украины.

