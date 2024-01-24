Премьер-министр Италии посетит Украину в конце февраля
24 января 202416:21
Глава итальянского правительства Джорджа Мелони посетит Украину в конце февраля 2024 года в качестве официального представителя G7. Об этом сообщило издание La Stampa.
На этот визит украинские политики возложили большие надежды. Так, советник украинского президента Александр Роднянский заявил, что предстящая встреча станет «значительным ресурсом» на фоне конфликта с Россией для страны.
Точную дату визита Мелони не раскрывают из соображений безопасности.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский посетил с визитами Литву, Эстонию и Латвию.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru