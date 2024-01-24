Премьер-министр Италии посетит Украину в конце февраля

Глава итальянского правительства Джорджа Мелони посетит Украину в конце февраля 2024 года в качестве официального представителя G7. Об этом сообщило издание La Stampa.

СМИ сообщили о визите Зеленского в Вильнюс

На этот визит украинские политики возложили большие надежды. Так, советник украинского президента Александр Роднянский заявил, что предстящая встреча станет «значительным ресурсом» на фоне конфликта с Россией для страны.

Точную дату визита Мелони не раскрывают из соображений безопасности.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский посетил с визитами Литву, Эстонию и Латвию.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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