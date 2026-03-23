Экс-глава Еврокомиссии Юнкер выступил за нормализацию отношений с Москвой

По его словам, изменить географию Европы не под силу. «Россия - наш сосед, как и Турция, кстати. И в долгосрочной перспективе нам необходима нормализация отношений», — указал политик.

При этом он отметил, что сближение в настоящее время невозможно, однако «переговоры допустимы и желательны». Экс-главы ЕК подчеркнул, что в Брюсселе практически никто ничего не знает о «глубинной России» и ее «гордом народе», а для политиков в Европе, которым необходимо выстраивать диалог с Москвой, РФ остается «черной дырой».

Ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не присоединится к возможным военным действиям Евросоюза против России и сохранит нейтралитет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

