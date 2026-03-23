Экс-глава Еврокомиссии Юнкер выступил за нормализацию отношений с Москвой
Экс-глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью газете Handelsblatt призвал нормализовать отношения с Москвой в долгосрочной перспективе.
По его словам, изменить географию Европы не под силу. «Россия - наш сосед, как и Турция, кстати. И в долгосрочной перспективе нам необходима нормализация отношений», — указал политик.
При этом он отметил, что сближение в настоящее время невозможно, однако «переговоры допустимы и желательны». Экс-главы ЕК подчеркнул, что в Брюсселе практически никто ничего не знает о «глубинной России» и ее «гордом народе», а для политиков в Европе, которым необходимо выстраивать диалог с Москвой, РФ остается «черной дырой».
Ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не присоединится к возможным военным действиям Евросоюза против России и сохранит нейтралитет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- У иностранцев падает популярность российского гражданства
- Экс-глава Еврокомиссии Юнкер выступил за нормализацию отношений с Москвой
- Дмитриев: ЕС без нефти и газа может насладиться успехом русофобией
- СМИ: Иран применил ракеты, которые обходят Patriot
- СМИ: Европа из-за нехватки энергоносителей может сблизиться с РФ и уменьшить поддержку Киеву
- Овечкин достиг отметки в 1 тыс. голов в НХЛ с учетом плей-офф
- Пашинян проехался в метро и вступил в перепалку с пассажиркой
- Россиян предупредили о случаях слежки через «умные» колонки
- Иран определил следующие цели для атак
- Ленобласть отражает воздушную атаку ВСУ