Дмитриев: ЕС без нефти и газа может насладиться успехом русофобией
Европейский союз теперь может насладиться успехом своей русофобской программы без нефти и газа, сообщил в соцсети Х спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.
По его словам, «зеленая» и русофобская повестки ЕС привели к отсутствию нефти и газа у Европы на фоне кризиса на Ближнем Востоке. Дмитриев также назвал удивительным то, что Запад медленно осознает новую реальность в сфере энергетики. Отмечается, что ююрократы скрывают плохие новости, пока не иссякнут ресурсы.
Ранее Дмитриев заявил, что ЕС займет конец очереди за российскими энергоресурсами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
