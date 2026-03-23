СМИ: Иран применил ракеты, которые обходят Patriot
Тегеран использовал ракеты, которые обходят американские системы ПВО Patriot, сообщает Financial Times.
По данным издания, это случилось во время атаки Ирана на заводы в Катаре 18 и 19 марта. Ударам подверглись газовые предприятия QatarEnergy в Рас-Лаффане.
Обстрел стал ответом на нападение США и Израиля на иранское месторождение «Южный Парс». Утверждается, что атаки включали передовые ракеты — маневренные и способные обходить Patriot.
Это крупнейшее в мире предприятие по производству СПГ. На территории комплекса начались несколько пожаров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Экс-глава Еврокомиссии Юнкер выступил за нормализацию отношений с Москвой
- Дмитриев: ЕС без нефти и газа может насладиться успехом русофобией
- СМИ: Иран применил ракеты, которые обходят Patriot
- СМИ: Европа из-за нехватки энергоносителей может сблизиться с РФ и уменьшить поддержку Киеву
- Овечкин достиг отметки в 1 тыс. голов в НХЛ с учетом плей-офф
- Пашинян проехался в метро и вступил в перепалку с пассажиркой
- Россиян предупредили о случаях слежки через «умные» колонки
- Иран определил следующие цели для атак
- Ленобласть отражает воздушную атаку ВСУ
- Спецназ уничтожил беспилотник, который атаковал губернатора Гладкова