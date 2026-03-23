СМИ: Иран применил ракеты, которые обходят Patriot

По данным издания, это случилось во время атаки Ирана на заводы в Катаре 18 и 19 марта. Ударам подверглись газовые предприятия QatarEnergy в Рас-Лаффане.

Обстрел стал ответом на нападение США и Израиля на иранское месторождение «Южный Парс». Утверждается, что атаки включали передовые ракеты — маневренные и способные обходить Patriot.

Это крупнейшее в мире предприятие по производству СПГ. На территории комплекса начались несколько пожаров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

