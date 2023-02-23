Премьер-министр Испании Санчес приехал в Киев

Премьер-министр Испании Педро Санчес прибыл в Киев. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

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По прибытии премьера приняли замглавы МИД Украины Андрей Мельник, украинский посол в Мадриде Сергей Погорельцев и посол Испании в Киеве Рикардо Лопес-Аранда Хагу.

Отмечается, что Санчес встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет RT.

Во вторник украинскую столицу посетила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

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ФОТО: РИА Новости
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