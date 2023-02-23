Премьер-министр Испании Санчес приехал в Киев
23 февраля 202310:59
Премьер-министр Испании Педро Санчес прибыл в Киев. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.
По прибытии премьера приняли замглавы МИД Украины Андрей Мельник, украинский посол в Мадриде Сергей Погорельцев и посол Испании в Киеве Рикардо Лопес-Аранда Хагу.
Отмечается, что Санчес встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет RT.
Во вторник украинскую столицу посетила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
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23 февраля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru