Журналистка Sky News назвала настоящую причину визита Байдена в Киев
Журналистка телеканала Sky News Мегин Келли рассказала о корыстных целях визита президента США Джо Байдена в украинскую столицу, сообщает РИА Новости.
По ее словам, мировые СМИ преувеличили значимость поездки главы Белого дома. Келли заявила, что целью Байдена был пиар.
Журналистка отметила, что последние дни в СМИ появилось много негатива о главе Белого дома. Фотосессия в Киеве была нужна президенту для поднятия собственного рейтинга, поделилась Келли.
Она напомнила, что социологические опросы в США фиксируют снижение одобрения политики Байдена в отношении Украины.
Россия предоставила президенту США гарантии безопасности при посещении украинской столицы. Об этом заявил ранее глава делегации РФ на переговорах в Вене по военной безопасности Константин Гаврилов, сообщает НСН.
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