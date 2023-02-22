Журналистка Sky News назвала настоящую причину визита Байдена в Киев

Журналистка телеканала Sky News Мегин Келли рассказала о корыстных целях визита президента США Джо Байдена в украинскую столицу, сообщает РИА Новости.

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По ее словам, мировые СМИ преувеличили значимость поездки главы Белого дома. Келли заявила, что целью Байдена был пиар.

Журналистка отметила, что последние дни в СМИ появилось много негатива о главе Белого дома. Фотосессия в Киеве была нужна президенту для поднятия собственного рейтинга, поделилась Келли.

Она напомнила, что социологические опросы в США фиксируют снижение одобрения политики Байдена в отношении Украины.

Россия предоставила президенту США гарантии безопасности при посещении украинской столицы. Об этом заявил ранее глава делегации РФ на переговорах в Вене по военной безопасности Константин Гаврилов, сообщает НСН.

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ФОТО: Телеграм-канал Андрея Ермака
ТЕГИ:УкраинаСШАДжо Байден
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