Премьер-министр Грузии назвал закон об иноагентах гарантией долгосрочного мира

По словам премьер-министра Грузии, долгосрочный мир необходим для народа и страны. Кобахидзе добавил, что за принятие закона выступили свыше 60% граждан Грузии.

Напомним, закон об иноагентах был принят в третьем чтении парламентом Грузии 14 мая. Его принятие поддержали 84 депутата, против выступили 30 парламентариев.

Ранее грузинский лидер Саломе Зурабишвили заявила, что наложила вето на закон об иноагентах.

