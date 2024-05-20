Премьер-министр Грузии назвал закон об иноагентах гарантией долгосрочного мира
Глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе заявил, что закон об иноагентах, предусматривающий прозрачность иностранного влияния, станет гарантом долгосрочного мира в стране. Об этом сообщило РИА Новости.
По словам премьер-министра Грузии, долгосрочный мир необходим для народа и страны. Кобахидзе добавил, что за принятие закона выступили свыше 60% граждан Грузии.
Напомним, закон об иноагентах был принят в третьем чтении парламентом Грузии 14 мая. Его принятие поддержали 84 депутата, против выступили 30 парламентариев.
Ранее грузинский лидер Саломе Зурабишвили заявила, что наложила вето на закон об иноагентах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru