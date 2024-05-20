Премьер-министр Грузии назвал закон об иноагентах гарантией долгосрочного мира

Глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе заявил, что закон об иноагентах, предусматривающий прозрачность иностранного влияния, станет гарантом долгосрочного мира в стране. Об этом сообщило РИА Новости.

Провокации Саакашвили?: В Грузии прошел самый массовый митинг против закона об иноагентах

По словам премьер-министра Грузии, долгосрочный мир необходим для народа и страны. Кобахидзе добавил, что за принятие закона выступили свыше 60% граждан Грузии.

Напомним, закон об иноагентах был принят в третьем чтении парламентом Грузии 14 мая. Его принятие поддержали 84 депутата, против выступили 30 парламентариев.

Ранее грузинский лидер Саломе Зурабишвили заявила, что наложила вето на закон об иноагентах.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Премьер-министрИноагентыЗаконГрузия

Горячие новости

Все новости

партнеры