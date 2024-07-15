Премьер-министр Эстонии Каллас подала в отставку

Премьер Эстонии Кая Каллас, а также правительство страны подали в отставку. До вступления в должность нового кабмина Каллас продолжит исполнять обязанности главы правительства, сообщает интернет-портал телекомпании ERR.

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Каллас подала заявление об отставке президенту Эстонии Алару Карису.

Кая Каллас уходит с поста эстонского премьера в связи с тем, что политик займет кресло верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и безопасности. Ее кандидатура была утверждена на этот пост лидерами стран ЕС на саммите в Брюсселе 28 июня.

Ранее Каллас обвинила посетившего Россию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в желании «посеять смуту».

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ФОТО: AP / ТАСС
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