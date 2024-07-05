Каллас обвинила Орбана в желании посеять смуту

Посетивший РФ премьер-министр Венгрии Виктор Орбан «ни в коем случае не представляет Евросоюз» или позиции содружества. Об этом в своих соцсетях заявила премьер Эстонии Кая Каллас.

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По её мнению, своей встречей с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве венгерский политик желает «посеять смуту».

«Орбан использует должность председателя ЕС, чтобы посеять смуту», — написала Каллас.

Ранее представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что своими действиями Орбан «подрывает единство и целеустремленность» Евросоюза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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