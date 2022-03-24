Премьер-министр Бельгии выступил против отказа ЕС от российских энергоресурсов
Глава бельгийского правительства Александер де Кроо выступил в четверг против полного отказа Евросоюза от российских нефти и газа. Об этом он заявил перед началом саммита ЕС в Брюсселе, сообщают РИА Новости.
По словам премьер-министра Бельгии, главный постулат Еврокомиссии заключается в том, что санкции должны сказываться негативным образом на экономике России, а не Европейского Союза.
«Мы не воюем сами с собой. Мы не будем принимать меры, которые делают нас слабее. Это имело бы разрушительные последствия для европейской экономики, я не считаю это необходимым», - подчеркнул он.
Ранее член Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по энергетической стратегии и развитию ТЭК Рустам Танкаев заявил НСН, что Европейский союз не готов к самоубийству и не допустит того, чтобы США ввели антироссийские санкции в энергетическом секторе.
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