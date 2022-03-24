Премьер-министр Бельгии выступил против отказа ЕС от российских энергоресурсов

Глава бельгийского правительства Александер де Кроо выступил в четверг против полного отказа Евросоюза от российских нефти и газа. Об этом он заявил перед началом саммита ЕС в Брюсселе, сообщают РИА Новости.

По словам премьер-министра Бельгии, главный постулат Еврокомиссии заключается в том, что санкции должны сказываться негативным образом на экономике России, а не Европейского Союза.