Экономист: Ради газа недружественным странам придется укреплять российскую экономику
Решение поставлять российский газ недружественным странам за рубли повлечет за собой укрепление национальной валюты, сообщает телеканал «360» со ссылкой на доктора экономических наук, профессора и депутата Николая Новичкова.
Он напомнил, что доллар уже начал падение на бирже. Вечером 23 марта он стоил уже меньше 100 рублей. Эксперт считает, что такая тенденция сохранится, и «доллар будет стоить несколько меньше, чем в последнее время».
Ситуация отразится положительным образом в том числе на внутрироссийских ценах, так как некоторые продукты питания закупаются в иностранной валюте.
«Такого шокового роста цен, который наблюдался в последнее время на некоторые лекарства и товары, не случится определенно», — отметил Новичков.
В ближайшем будущем рубль будет укрепляться и не из-за решения президента России Владимира Путина перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли, а из-за резкого падения импорта и высоких экспортных цен. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.
23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о переводе на рубли оплаты за газ, поставляемый в недружественные страны. По его словам, это значит отказ от использования в таких расчетах «всех скомпрометировавших себя валют».
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