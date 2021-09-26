Премьер Мали объяснил свое обращение к российской ЧВК
Премьер-министр Мали Шогель Кокалла Майга заявил, что его страна чувствует себя покинутой Францией, в связи с этим власти страны обратились за военной поддержкой к российской частной военной компании (ЧВК). Это заявление Майга сделал в ходе выступления на сессии Генассамблеи ООН, трансляция которой велась в Twitter-аккаунте ООН.
«Новая ситуация, возникшая в результате завершения операции «Бархан», ставит Мали перед свершившимся фактом: нас в определенной степени бросили в середине полета. Это заставляет нас исследовать пути и средства для лучшего обеспечения нашей безопасности самостоятельно или с другими партнерами», — цитируют премьера «Известия».
Ранее в этот же день глава российского МИД Сергей Лавров на полях Генеральной Ассамблеи ООН рассказал о самостоятельном, сделанном на законных основаниях обращении властей Мали к российской ЧВК «Вагнер» о содействии в борьбе с терроризмом.
Лавров также отметил поражение Франции в борьбе с терроризмом на территории Мали, где «ничего не получилось, и террористы там по-прежнему правят балом». Глава МИД РФ также подчеркнул, что российские власти не имели к обращению премьера Мали в ЧВК никакого отношения.
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