Премьер Мали объяснил свое обращение к российской ЧВК

«Новая ситуация, возникшая в результате завершения операции «Бархан», ставит Мали перед свершившимся фактом: нас в определенной степени бросили в середине полета. Это заставляет нас исследовать пути и средства для лучшего обеспечения нашей безопасности самостоятельно или с другими партнерами», — цитируют премьера «Известия».

Ранее в этот же день глава российского МИД Сергей Лавров на полях Генеральной Ассамблеи ООН рассказал о самостоятельном, сделанном на законных основаниях обращении властей Мали к российской ЧВК «Вагнер» о содействии в борьбе с терроризмом.

Лавров также отметил поражение Франции в борьбе с терроризмом на территории Мали, где «ничего не получилось, и террористы там по-прежнему правят балом». Глава МИД РФ также подчеркнул, что российские власти не имели к обращению премьера Мали в ЧВК никакого отношения.

