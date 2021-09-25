Евросоюз предостерег власти Мали от приглашения ЧВК «Вагнер»

В Евросоюзе заявили о негативных последствиях для двусторонних отношений между Мали и странами-участницами союза в случае приглашения для работы на своей территории частной военной компании «Вагнер». Об этом заявляет внешнеполитическая служба ЕС.

Отмечается, что заявление было сделано по итогам встречи главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и главы МИД Мали Абдулая Диопа в ходе Генассамблеи ООН.



«Верховный представитель подчеркнул, что возможное присутствие в Мали ЧВК "Вагнер" приведет к немедленным последствиям для отношений между ЕС и переходным правительством этой страны», - цитирует Борреля ТАСС.

СМИ ранее неоднократно писали о возможности приглашения в Мали ЧВК «Вагнер». Боррель 21 сентября уже выражал обеспокоенность ЕС ситуацией в связи с этими сообщениями.