Премьер Литвы сообщила об отказе в использовании вакцины «Спутник V»

Литовский премьер-министр Ингрида Шимоните не считает необходимым проводить закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», так как совместные закупки ЕС могут обеспечить достаточные поставки производимых на западе вакцин в Литву. Об этом сообщает радиостанция LRT.

Она отметила, что Литва не будет закупать российскую вакцину даже в том случае, если ее одобрит Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). Премьер добавила, что стремление России предоставить странам Европы свою вакцину до вакцинации собственного населения является «геополитической игрой».