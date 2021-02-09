Премьер Литвы сообщила об отказе в использовании вакцины «Спутник V»
Литовский премьер-министр Ингрида Шимоните не считает необходимым проводить закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», так как совместные закупки ЕС могут обеспечить достаточные поставки производимых на западе вакцин в Литву. Об этом сообщает радиостанция LRT.
Она отметила, что Литва не будет закупать российскую вакцину даже в том случае, если ее одобрит Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). Премьер добавила, что стремление России предоставить странам Европы свою вакцину до вакцинации собственного населения является «геополитической игрой».
Первой страной ЕС, утвердившей для использования вакцину «Спутник V», стала Венгрия. Первые партии вакцины ожидается поставить в феврале.
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