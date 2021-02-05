Венгрия может начать вакцинацию «Спутником V» на следующей неделе
Венгрия может начать вакцинацию «Спутником V» на следующей неделе, сообщает Reuters со ссылкой на премьер-министра страны.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил контракт с венгерской стороной о поставке российской вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник V». Национальный институт фармакологии и питания Венгрии зарегистрировал вакцину против коронавируса «Спутник V» по ускоренной процедуре. Венгрия стала первой страной ЕС, где разрешили использование этой вакцины.
В четверг представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что российская вакцина «Спутник V» признана эффективной для борьбы с коронавирусом.
Информация о третьей стадии испытаний была опубликована в медицинском журнале The Lancet во вторник, 2 февраля. Указывалось, что более чем у 98% испытуемых выработался гуморальный иммунный ответ, у 100% — клеточный иммунный ответ. При этом побочные эффекты в виде простудных симптомов, головной боли протекали, как правило, в легкой форме.
Глава отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН назвал высокую оценку препарата со стороны международного медицинского торжеством справедливости.
В конце января сообщалось, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» в ближайшую пару недель будет зарегистрирован более чем в 25 странах, она уже зарегистрирована в 14 странах. Российская вакцина уже зарегистрирован в Белоруссии, Туркменистане, Сербии, Алжире, Палестине, Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае и ОАЭ.
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