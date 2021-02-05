Венгрия может начать вакцинацию «Спутником V» на следующей неделе

В четверг представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что российская вакцина «Спутник V» признана эффективной для борьбы с коронавирусом.

Информация о третьей стадии испытаний была опубликована в медицинском журнале The Lancet во вторник, 2 февраля. Указывалось, что более чем у 98% испытуемых выработался гуморальный иммунный ответ, у 100% — клеточный иммунный ответ. При этом побочные эффекты в виде простудных симптомов, головной боли протекали, как правило, в легкой форме.

Глава отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН назвал высокую оценку препарата со стороны международного медицинского торжеством справедливости.

В конце января сообщалось, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» в ближайшую пару недель будет зарегистрирован более чем в 25 странах, она уже зарегистрирована в 14 странах. Российская вакцина уже зарегистрирован в Белоруссии, Туркменистане, Сербии, Алжире, Палестине, Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае и ОАЭ.

