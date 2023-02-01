Премьер Литвы предложила изучать в школах польский язык вместо русского

Самым популярным вторым иностранным языком в литовских школах вместо русского должен стать польский. Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в эфире радиостанции Znad Wilii.

Песков: Польша и Прибалтика готовы делать все для роста конфронтации

По ее словам, для преподавания в школах польского в Литве было бы не сложно найти учителей, как для преподавания других языков. Шимоните подчеркнула, что была бы «всеми четырьмя» за то, чтобы латышский и польский языки были «более подходящими» в качестве второго иностранного.

Ранее власти Литвы не последовали примеру Латвии и не приняли решение запретить изучение русского языка в школах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛитваПольша
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры