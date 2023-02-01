Премьер Литвы предложила изучать в школах польский язык вместо русского
Самым популярным вторым иностранным языком в литовских школах вместо русского должен стать польский. Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в эфире радиостанции Znad Wilii.
По ее словам, для преподавания в школах польского в Литве было бы не сложно найти учителей, как для преподавания других языков. Шимоните подчеркнула, что была бы «всеми четырьмя» за то, чтобы латышский и польский языки были «более подходящими» в качестве второго иностранного.
Ранее власти Литвы не последовали примеру Латвии и не приняли решение запретить изучение русского языка в школах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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