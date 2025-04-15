СМИ: Пошлины США позволят Китаю укрепить позиции в Юго-Восточной Азии

Американские пошлины на импорт продукции позволят Пекину укрепить позиции в Юго-Восточной Азии и выступить в качестве альтернативы США, сообщает Wall Street Journal.

Лютник: США и Китай начали диалог по торговле через посредников

Торговая война президента Дональда Трампа открывает новые экономические и дипломатические возможности для Китая. На этой неделе председатель Си Цзиньпин направился в поездку по Юго-Восточной Азии, он проводит антипошлинную кампанию, направленную на укрепление торговых и других связей в качестве альтернативы США.

Если США закроются от стран Юго-Восточной Азии, Китай быстро станет для них главным игроком.

Директор по исследованиям аналитической компании Dragonomics, занимающейся изучением китайской экономики, Артур Кребер назвал три основные причины, почему Трамп проиграет в этой экономической битве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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