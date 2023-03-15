Премьер Латвии заявил, что НАТО пока не будет рассматривать вступление Украины
НАТО не будет серьезно рассматривать возможность вступления Украины в альянс, пока в стране продолжаются боевые действия. Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, сообщает Financial Times.
Как отметил премьер, присоединение Киева к блоку в текущих условиях «немедленно втянет весь альянс в войну». При этом Кариньш считает, что Украина благодаря союзникам сможет добиться своих целей.
Политик указал, что после завершения конфликта Украина должна вступить в НАТО «вместе со всеми подразумеваемыми гарантиями безопасности». По словам Кариньша, это единственный вариант гарантировать, что Россию «можно держать под контролем».
Ранее Кариньш заявил, что переговоры о возможном членстве Киева в Североатлантическом альянсе должны начаться «еще во время боевых действий», пишет Ura.ru.
Между тем президент Чехии Петр Павел высказал мнение, что Украина может вступить в НАТО только после окончания боевых действий, напоминает РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+9 526 / сут.
Умерли
397 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+12 406 / сут.
- Премьер Латвии заявил, что НАТО пока не будет рассматривать вступление Украины
- Слуцкий назвал инцидент с беспилотником США над Черным морем провокацией
- Депутата Ступина исключили из партии КПРФ
- Сезон летних кафе в Москве откроется 1 апреля
- СМИ: Украинских беженцев в Швейцарии принуждают продавать свои авто
- Британские СМИ рассказали о жизни граждан России под санкциями
- Захарова: УПЦ находится в заложниках у бандитского киевского режима
- Боец «Вагнера» заявил, что ВСУ бросают тела погибших под Артемовском
- В Московском регионе накрыли крупную сеть по продаже запрещенных препаратов
- В Госдуме предложили упростить получение гражданства России для граждан ряда стран
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru