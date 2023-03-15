Премьер Латвии заявил, что НАТО пока не будет рассматривать вступление Украины

Как отметил премьер, присоединение Киева к блоку в текущих условиях «немедленно втянет весь альянс в войну». При этом Кариньш считает, что Украина благодаря союзникам сможет добиться своих целей.

Политик указал, что после завершения конфликта Украина должна вступить в НАТО «вместе со всеми подразумеваемыми гарантиями безопасности». По словам Кариньша, это единственный вариант гарантировать, что Россию «можно держать под контролем».

Ранее Кариньш заявил, что переговоры о возможном членстве Киева в Североатлантическом альянсе должны начаться «еще во время боевых действий», пишет Ura.ru.

Между тем президент Чехии Петр Павел высказал мнение, что Украина может вступить в НАТО только после окончания боевых действий, напоминает РИА ФАН.

