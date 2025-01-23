Премьер Латвии назвала условие для отправки военных на Украину
Участие европейский войск в обеспечении прекращения огня на Украине теоретически возможно. Об этом в интервью изданию Der Spiegel заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня.
Также она указала, что отправка латвийских военнослужащих на Украину после завершения конфликта станет возможной только в случае предоставления НАТО соответствующих гарантий безопасности.
«Без гарантий, например со стороны НАТО, это не сработает», - сказала Силиня.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что численность предлагаемого Западом «миротворческого контингента» должна компенсировать возможное сокращение украинской армии после прекращения огня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru