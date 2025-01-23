Премьер Латвии назвала условие для отправки военных на Украину

Участие европейский войск в обеспечении прекращения огня на Украине теоретически возможно. Об этом в интервью изданию Der Spiegel заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

Захарова: Интервенция войск НАТО на Украину обернется неконтролируемой эскалацией

Также она указала, что отправка латвийских военнослужащих на Украину после завершения конфликта станет возможной только в случае предоставления НАТО соответствующих гарантий безопасности.

«Без гарантий, например со стороны НАТО, это не сработает», - сказала Силиня.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что численность предлагаемого Западом «миротворческого контингента» должна компенсировать возможное сокращение украинской армии после прекращения огня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:СпецоперацияНАТОВоеннослужащиеУкраинаЛатвия

Горячие новости

Все новости

партнеры