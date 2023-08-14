Премьер Латвии Кариньш заявил, что уходит в отставку

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что намерен уйти в отставку, сообщает РИА Новости.

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По его словам, соответствующее заявление, в том числе об отставке текущего кабинета министров, он подаст президенту страны Эдгарсу Ринкевичсу 17 августа.

Кариньш также призвал свою партию «Новое единство» выдвинуть нового кандидата на пост премьер-министра Латвии.

Ранее премьер Камбоджи Хун Сен подал в отставку после 38 лет у власти, объявив о намерении передать пост своему сыну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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