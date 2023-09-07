Премьер КНР заявил, что Китай выступает за примирение на Корейском полуострове

Он отметил, что сторонам необходимо уважать коренные интересы друг друга, а также защищать китайско-корейские отношения в целом. Ли Цян подчеркнул, что Пекин всегда выступал за поддержание мира и стабильности на полуострове.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи со ссылкой на доклад Института американских исследований при Министерстве иностранных дел Северной Кореи сообщило, что агрессивные действия Вашингтона, среди которых учения с Южной Кореей, толкают Корейский полуостров к ядерному конфликту, передает «Радиоточка НСН».

