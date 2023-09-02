Yonhap: КНДР произвела пуск нескольких крылатых ракет
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря. Об этом сообщает Yonhap, ссылаясь на представителей Вооруженных сил Южной Кореи.
Число выпущенных ракет и параметры полета не уточняются.
По данным южнокорейского Объединенного комитета начальников штабов, пуск был произведен около 04:00 (22:00 1 сентября мск). Южная Корея объявила повышенную готовность и усилила контроль за действиями КНДР.
Ранее Северная Корея провела учения по ядерному удару, запустив две тактические баллистические ракеты с территории международного аэропорта Пхеньяна в северо-восточном направлении, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Снаряды разорвались в воздухе на высоте 400 метров над условной целью.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru