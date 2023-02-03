Премьер Италии заявила о подготовке Зеленского к переговорам с РФ

Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что украинский президент Владимир Зеленский работает над планом переговоров с Россией, сообщает РИА Новости.

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"Он работает над планом для открытия диалога, и для достижения справедливого мира мы должны наращивать усилия. Но если мы думаем, что нужно помешать народу быть свободным, чтобы достичь мира, то это не мир", - пояснила Мелони.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что ни де-факто, ни де-юре условий для переговоров между Москвой и Киевом нет.

Турецкий политолог Тогрул Исмаил в беседе с НСН говорил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сумеет усадить Украину и Россию за стол переговоров, поскольку другого пути избежать господства США в регионе нет.

Россия и Украина впервые сели за стол переговоров 28 февраля 2022 года. Первые встречи проводились в Белоруссии, затем были перенесены в Турцию. Однако уже в мае стороны констатировали, что все контакты приостановлены.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИталияВоенная ОперацияУкраинаРоссия
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