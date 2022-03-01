Премьер Италии заявил о готовности к санкциям против «российских олигархов»
Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что следует создать международный реестр «российских олигархов» с активами более 10 млн евро, сообщает РИА Новости.
По его словам, итальянские власти готовы к вводу новых санкций в отношении России и её граждан, в первую очередь, «олигархов».
Ранее глава Минэкономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что в стране посчитают финансовые активы, недвижимость, яхты и автомобили российских олигархов, которые попали под санкции, сообщает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,5 млн+97 333 / сут.
Умерли
352 тыс.+786 / сут.
Выздоровели
13,7 млн+173 тыс. / сут.
- Мишустин анонсировал запрет для иностранного бизнеса на выход из активов РФ
- Песков заявил, что санкции не влияют на его жизнь
- Кремль не видит оснований для дела против РФ в Международном уголовном суде
- Власти Львова запретили продажу алкоголя
- Песков: Разговора Путина с Зеленским пока в планах нет
- Шойгу анонсировал «международный антифашистский конгресс»
- Российские банки не смогут выпускать карты Mastercard и Visa
- Лавров: Евросоюз избрал путь нелегитимных санкций вместо диалога
- Наблюдатели ОБСЕ направляются в РФ из Донбасса
- Премьер Италии заявил о готовности к санкциям против «российских олигархов»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru