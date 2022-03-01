Премьер Италии заявил о готовности к санкциям против «российских олигархов»

По его словам, итальянские власти готовы к вводу новых санкций в отношении России и её граждан, в первую очередь, «олигархов».

Ранее глава Минэкономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что в стране посчитают финансовые активы, недвижимость, яхты и автомобили российских олигархов, которые попали под санкции, сообщает Ura.ru.