Премьер Италии заявил о готовности к санкциям против «российских олигархов»

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что следует создать международный реестр «российских олигархов» с активами более 10 млн евро, сообщает РИА Новости.

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По его словам, итальянские власти готовы к вводу новых санкций в отношении России и её граждан, в первую очередь, «олигархов».

Ранее глава Минэкономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что в стране посчитают финансовые активы, недвижимость, яхты и автомобили российских олигархов, которые попали под санкции, сообщает Ura.ru.

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